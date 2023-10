Jovem de 19 anos tenta matar familiar após este o ameaçar com disparo

Um jovem de 19 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por tentar matar um familiar com recurso a uma espingarda em Vila Nova de Famalicão.Segundo avança a PJ em comunicado, o suspeito discutiu com a vítima e terá utilizado a arma de fogo como resposta à investida deste.

"Alegadamente em retaliação a um primeiro disparo efetuado pelo seu familiar, muniu-se de uma espingarda caçadeira, de sua propriedade, e disparou na direção daquele só não o tendo atingido porque, no momento do disparo, o seu pai lhe levantou a arma e alterou a direção do tiro", explica a autoridade.



Apesar de o familiar do detido não ter sido atingido, os projéteis da caçadeira acabaram por atingir um vizinho, causando-lhe ferimentos num braço.





As diligências, que contaram com o apoio da PSP, resultaram na apreensão de armas de fogo e munições compatíveis com as usadas nos factos. O familiar do jovem foi também identificado e constituído arguido.

O jovem vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para conhecer as medidas de coação.