Homem detido por posse de 56 armas proibidas e ilegais na Moita

Um homem foi detido na Moita por posse de 56 armas proibidas e ilegais, no âmbito de uma investigação pelo crime de ameaça com arma de fogo, anunciou esta terça-feira a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Em comunicado, a GNR explica que a detenção do homem, de 46 anos, foi efetuada na sexta-feira pelo Comando Territorial de Setúbal, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Montijo.

No decorrer das diligências policiais no âmbito de uma investigação, os militares da GNR deram cumprimento a um mandado de busca domiciliário, que culminou na apreensão de diverso material.

Foram apreendidas 28 caçadeiras, oito carabinas, quatro pistolas, duas espingardas semiautomáticas, dois revólveres, uma besta, uma soqueira, três armas de pressão de ar, três armas de 'Airsoft' (réplicas de armas reais cujos projéteis são pequenas bolas de plástico), quatro armas brancas e 1.789 munições de vários calibres.

O detido foi constituído arguido e será presente ao Tribunal Judicial da Moita, para aplicação das medidas de coação.

Esta ação policial contou com o apoio do Posto Territorial da Moita.