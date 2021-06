Homem detido na Madeira por posse ilegal de armas de fogo

Um homem de 53 anos foi detido esta terça-feira pela Guarda Nacional Republicana (GNR) na Madeira por posse ilegal de armas, na sequência de uma busca domiciliária, no concelho de Santa Cruz, indicou a corporação.

"No âmbito de uma denúncia por disparos de arma de fogo na via pública, os militares da Guarda realizaram uma busca domiciliária que culminou na apreensão de armas, sem que o suspeito tivesse legalmente habilitado para as utilizar", é referido num comunicado da GNR.

Na nota é acrescentado que foram apreendidas duas caçadeiras, uma arma de ar comprimido, oito caixas de chumbos de calibre 5,5 mm e 254 munições de diversos calibres.

"O detido será presente hoje, dia 01 de junho, ao Tribunal Judicial da Comarca de Santa Cruz, para aplicação de medidas de coação", indica a GNR, sublinhando que, de acordo com o Regime Jurídico das Armas e Munições, quem detiver arma não registada ou manifestada, quando obrigatório, constitui um crime de posse ilegal de arma.