Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ator espancado em Lisboa fica sem dentes

Diogo Fialho, 26 anos, atacado por grupo na rua do Ouro.

Por Miguel Curado | 10:08

O ator Diogo Fialho, de 26 anos, que participou nas novelas da SIC 'Mar Salgado' e 'Sol de Inverno', e na série da RTP, 'Bem-vindos a Beirais', além de já ter feito teatro, foi brutalmente espancado na Baixa de Lisboa. O jovem ficou com o maxilar fraturado e sem boa parte dos dentes.



Segundo relatou ao CM Tiago Fialho, irmão de Diogo, o ataque violento ocorreu pelas 04h20 de quinta-feira, na rua do Ouro. "Ele regressava da zona de bares do Cais de Sodré, para entrar ao trabalho num hostel nos Restauradores. Já na rua do Ouro, ouve um assobio e vê um grupo de quatro ou cinco homens", explicou Tiago Fialho. A vítima diz que só se recorda de ouvir alguém falar português, com pronúncia francesa. Dois dos agressores agarraram-no pelos braços, enquanto os restantes o espancaram a murro e pontapé.



"Só a intervenção de uma pessoa de um hostel da rua do Ouro travou as agressões. Foi essa pessoa a chamar o 112", acrescentou Tiago Fialho. O jovem ator foi transportado para o Hospital de São José e já foi alvo de uma cirurgia de reconstrução do maxilar. Desconhece-se quando poderá ter alta.