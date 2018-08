Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ator Diogo Fialho agredido brutalmente em Lisboa

Artista foi atacado por grupo e teve ser operado ao maxilar.

10:56

O ator Diogo Fialho foi agredido brutalmente em Lisboa, na madrugada de 1 para 2 de agosto. Uma mensagem publicada na página de Facebok do amigo e humorista Diogo Faro dá conta de que o artista foi atacado e pede ajuda para encontrar testemunhas do ataque, que aconteceu na madrugada de 1 para 2 de agosto.



Fonte próxima do artista diz ao CM que Diogo Fialho caminhava na zona do Rossio quando foi, subitamente, atacado. Não terá conseguido perceber quem eram os agressores e ficou com graves lesões, que o obrigaram a ser operado ao maxilar.







A companhia de teatro Palco 13, com quem Diogo trabalhou em peças como 'Sonho de Uma Noite de Verão' ou 'João Sem Medo' pede que quem possa ter informações sobre o caso lhe faça chegar o seu testemunho.