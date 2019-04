Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atropela mulher e criança de quatro anos e põe-se em fuga

Vítimas foram transportadas ao Hospital Beatriz Ângelo com ferimentos ligeiros. Suspeita fugiu com medo dos populares mas entregou-se.

19:07

Uma mulher e uma crianças de quatro anos foram esta terça-feira atropeladas numa passadeora em Patameiras, Odivelas. A condutora do veículo fugiu com medo dos populares e regressou posteriormente entregando-se, no local, às autoridades, segundo avançam os bombeiros de Odivelas.



As vítimas foram transportadas para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, com ferimentos ligeiros.



O alerta foi dado às 17h11.