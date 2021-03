Atropelamento de duas mulheres em Grândola deixa uma em estado grave

Duas mulheres ficaram hoje feridas, uma delas com gravidade, na sequência de um atropelamento por um automóvel em Aldeia do Futuro, Grândola, distrito de Setúbal, disse à agência Lusa fonte da GNR.

A mesma fonte indicou que as duas vítimas, uma mulher de 61 anos, ferida em estado grave, e outra mulher, de 21, que sofreu ferimentos ligeiros, foram transportadas para o Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém.

Segundo Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal o alerta foi dado às 18h34, tendo sido mobilizados para o local bombeiros e veículos da corporação de Grândola, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), do HLA, além da GNR.