Atropelamento e tiros na noite de Valongo

Uma rixa entre dois grupos rivais, que terá começado devido a um desentendimento dentro do clube noturno Flor da Serra, em Valongo, terminou com pelo menos um ferido grave, vítima de um atropelamento e fuga, durante a madrugada de quinta-feira.Foram também disparados tiros para o ar à porta do estabelecimento, mas ninguém foi atingido. A PSP esteve no local e apreendeu droga e armas brancas.À chegada das autoridades , o jovem de 25 anos estava inconsciente e foram os dois amigos que o acompanhavam, já na berma da rua Ribeiro Cambado, que conseguiram explicar que um automóvel os perseguiu desde que saíram do clube noturno, localizado naquela mesma rua, e acabou por atropelar um deles. O condutor fugiu. A vítima permanecia esta quinta-feira internada no Hospital de São João, no Porto, com ferimentos graves em todo o corpo.No exterior do clube noturno, por volta das 03h00 e ao que oapurou, um dos homens envolvidos nos distúrbios disparou vários tiros para o ar, o que fez com que se instalasse o pânico, com as pessoas a começarem a fugir.As autoridades no local não conseguiram identificar o autor dos disparos. Por se tratar de um caso que envolve armas de fogo, a Polícia Judiciária foi acionada e investiga as circunstâncias em que os dois grupos rivais se desentenderam. Este é um espaço noturno que já tem estado envolvido noutros casos de distúrbios e desentendimentos, alegadamente motivados pelo consumo excessivo de álcool.