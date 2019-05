Atropelamento fatal por comboio em Setúbal

Uma pessoa morreu na tarde deste sábado atropelada por um comboio na Linha do Sado. O acidente ocorreu junto ao apeadeiro da Cachofarra, em Setúbal, pelas 13h00.



Devido às operações de socorro que ainda foram realizadas e à recolha do cadáver, a circulação ferroviária interrompida entre Praias do Sado e Quebedo está cortada.

No local estão nove elementos dos Sapadores de Setúbal e PSP.