Um homem, com idade entre os 35 e os 45 anos, morreu este sábado, vítima de atropelamento ferroviário em São Pedro do Estoril.O acidente deu-se no sentido Cascais-Lisboa. O alerta foi dado às 13h39.A circulação de comboios esteve cortada nos dois sentidos e foi restabelecida no sentido Lisboa-Cascais por volta das 14h10.No local estão sete operacionais dos Bombeiros do Estoril, da PSP e da Infraestruturas de Portugal, apoiados por duas viaturas.