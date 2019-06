Criança mordida por víbora-cornuda em Penela está estável e a evoluir favoravelmente

O rapaz de 11 anos que foi mordido por uma víbora, na terça-feira, em Penela, está "estável e a evoluir favoravelmente", informou esta sexta-feira o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).Filho de pais estrangeiros, residentes em Portugal há vários anos, o rapaz foi internado na Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) depois de ter sido mordido por uma víbora, na terça-feira, na zona da Pedra da Ferida, na Serra do Espinhal, em Penela.Segundo o CHUC, o rapaz, de origem inglesa, deu entrada no serviço de urgência do Hospital Pediátrico "em choque, situação que exigiu intervenção de caráter intensivo a nível hemodinâmico do paciente, com tratamento adequado, prevenindo-se, assim, possíveis complicações graves".O rapaz foi mordido na mão por uma víbora-cornuda (Vipera latastei) durante um passeio com o pai na Serra do Espinhal.O CHUC informa que as víboras, como aquela que mordeu o menino, "são perigosas, podem representar risco de vida, havendo por isso a necessidade de recorrer com a máxima brevidade a uma unidade hospitalar".