Homem mordido por víbora-cornuda em Portalegre

19:13

Um homem, com cerca de 40 anos, ficou esta quarta-feira ferido após ter sido mordido por uma víbora-cornuda, uma espécie venenosa, no parque natural da serra de São Mamede, em Portalegre.



O homem, que vive naquela cidade do Alto Alentejo, realizava uma corrida por um percurso da serra quando foi atacado pelo réptil numa das pernas.



A vítima foi inicialmente transportada para o hospital de Portalegre, onde recebeu tratamento médico, mas acabou depois por ser transferida para uma unidade hospitalar em Lisboa.



Esta espécie de víbora está presente em todo o território nacional, Espanha e em algumas zonas do Norte de África.



Pode atingir um comprimento até 70 centímetros e o seu veneno é tóxico, mas não é fatal.