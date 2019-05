Instaurados processos disciplinares aos dois GNR que obrigaram prostituta a fazer continência

Esta quarta-feira o

Foram instaurados processos disciplinares aos dois militares que obrigaram uma prostituta a fazer continência. A informação foi avançada em comunicado pela Guarda Nacional Republicana.Os presumíveis autores já foram identificados: "Trata-se de dois militares que integram o efetivo do Destacamento Territorial de Loulé, subunidade do Comando Territorial de Faro, contra os quais foram entretanto instaurados processos disciplinares", pode ler-se no documento."Adicionalmente [...] serão ambos os militares transferidos preventivamente para o Comando da Unidade, em Faro, para o desempenho de funções que não implicam o contacto com o cidadão, uma vez que a sua presença na área onde os factos serão investigados é considerada incompatível com o decoro, a disciplina e a boa ordem do serviço", acrescenta-se.