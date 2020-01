Luís Gomes, de 11 anos, seguia de bicicleta em Venda Nova, Montalegre, na tarde desta quarta-feira quando embateu contra a esquina de um muro. Segundo o que o CM conseguiu apurar, a criança acabou por morrer esta terça-feira.



O menino esteve de sete dias internado no Hospital de São João, no Porto mas acabou por não resistir aos ferimentos.

Recorde-se que naquele dia, Hernâni Carvalho, Comandante dos Bombeiros Voluntários de Salto, avançou que quando "os meios chegaram ao local, depararam-se com a criança no chão e com vários traumatismos".



Dada a gravidade do estado de saúde da vítima, a mesma foi transportada para o hospital de São João no Porto com um prognóstico clínico muito reservado, onde esteve internado sete dias.