Mulher morta a tiro no Tagus Park deixa dois filhos menores. Tudo o que já se sabe sobre o crime

Uma terceira pessoa estará envolvida. Suposto autor do homicídio terá tentado suicidar-se depois de matar a tiro a mulher, em Oeiras.

18:09

Uma mulher, com cerca de 40 anos, morreu esta terça-feira alvejada com uma arma de fogo por um colega de trabalho junto ao parque de estacionamento do Millennium BCP, no qual era funcionária. O homem ficou em estado grave.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, a mulher, cujo corpo foi encontrado dentro de uma viatura, deixa dois filhos menores e terá sido alvo de um crime passional, tendo apresentado ferimentos na cabeça.



Uma terceira pessoa estará envolvida. O suposto autor terá tentado suicidar-se depois de matar a tiro a mulher.



O ferido grave foi transportado para o hospital de Santa Maria, em Lisboa, e está a agora sob cuidados médicos.



Os bombeiros de Barcarena, INEM e psicólogos do INEM encontram-se no local. A PSP e a PJ também foram acionadas para o local.



Segundo testemunhas locais, a mulher seria vítima de perseguição pelo homem, que estaria de férias, e não eram amantes.



O marido da vítima esteve no local. A PSP não enquadra este crime num caso de violência doméstica.