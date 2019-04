Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher morre em tiroteio no Tagus Park em Oeiras. Há ainda um ferido grave

Vítima mortal encontrada dentro de uma viatura. Homicídio aconteceu perto do estacionamento do Millennium BCP.

14:17

Uma mulher morreu esta terça-feira à tarde na sequência de um tiroteio no Tagus Park, em Oeiras, junto ao estacionamento do Millennium BCP. Há ainda um ferido grave. O corpo da vítima mortal foi encontrado dentro de uma viatura.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o homem que sofreu ferimentos tem cerca de 40 anos. Foi encontrada uma arma de fogo junto à viatura.



Ambas as vítimas, colegas de trabalho, apresentavam ferimentos de bala na cabeça. Há suspeitas de homicídio, seguido de suicídio.



O alerta foi dado às 13h30.



Os bombeiros de Barcarena, INEM e psicólogos do INEM já se encontram no local. A PSP e a PJ também foram acionadas para o local.



A vítima que ficou ferida foi transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.