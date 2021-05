Rui Moreira vai a julgamento no caso Selminho. A juíza de instrução criminal, Maria Antónia Ribeiro, decidiu pronunciar o autarca do Porto por favorecer a imobiliária da família, da qual também era sócio, em detrimento do município. Em causa, um negócio de 1,52 milhões nos terrenos da escarpa da Arrábida. Vai responder por prevaricação, em concurso aparente com um crime de abuso de poder. Incorre ...