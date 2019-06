Presidente da Câmara de Torres Vedras acusado de plágio pede abertura de instrução

O presidente da Câmara de Torres Vedras, Carlos Bernardes, pediu a abertura de instrução no processo em que está acusado de plágio na sua tese de doutoramento, disse esta segunda-feira à agência Lusa o seu advogado.

"Consideramos que a acusação é fraca, falta provar que há plágio e nenhuma das pessoas plagiadas fez qualquer reclamação contra esse plágio, explicou à agência Lusa o advogado Fernando Pratas.

"Entendemos que há elementos que podem levar a uma nova apreciação da prova em sede de instrução e ao arquivamento do processo", que foi transferido do Departamento de Investigação e Ação Penal para o Juízo de Instrução Criminal, no Campus da Justiça, em Lisboa, acrescentou.