Autarca do Gavião deixa militares da GNR indignados

Declarações do presidente da câmara do Gavião, no distrito de Portalegre, levaram a Associação dos Profissionais da Guarda (APG) a “repudiar” a forma como José Pio reagiu à pergunta de um vereador sobre a falta de efetivo da GNR.Em causa está o facto de ter apelidado um coordenador da APG de “sindicalista” e de “negar existirem problemas”. “Se o presidente não reconhece os problemas de segurança no concelho é porque está desatento e desconsidera quem garante essa segurança sem ter os recursos humanos adequados para o fazer”.