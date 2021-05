No Gavião, em Portalegre, o presidente da câmara está a ser acusado de ter transformado a câmara numa espécie de negócio de família.



As denúncias chegaram ao Investigação CM por carta anónima. Recentemente, a filha mais nova, e também o genro, casado com uma outra filha, tiveram entrada direta nos quadros da autarquia.