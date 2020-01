Autocaravana arde e deixa homem ferido em Lagos

Um homem, de 53 anos, sofreu queimaduras de 2º e 3º grau quando a autocaravana em que dormia, num terreno privado junto a Espiche, no concelho de Lagos, começou a arder. O alerta foi dado perto das 2h00, soube oA autocaravana ardeu completamente, tendo o fogo, que terá tido origem num curto-circuito, sido extinto pelos Bombeiros Voluntários de Lagos. A GNR foi alertada.A vítima foi assistida no local e transportada ao Hospital de Portimão. Terá sofrido as queimaduras quando tentou retirar alguns bens do interior do veículo em chamas.