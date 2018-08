No veículo estavam 39 pessoas.

Por José Eduardo Cação | 17:59

Um autocarro foi parcialmente consumido por um incêndio que deflagrou no motor, esta tarde, na A4, sentido Porto/Vila Real, em Amarante, cerca de 500 metros antes do Túnel do Marão.

Os 39 passageiros saíram da viatura. Ninguém ficou ferido.

As chamas foram combatidas pelos Bombeiros de Amarante.