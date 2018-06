Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autocarro colhe jovem na passadeira em Leiria

Condutor acompanhou os trabalhos e colaborou com as autoridades.

Uma jovem de 20 anos ficou esta sexta-feira ferida com gravidade após ter sido atropelada por um autocarro numa passadeira da EN109, junto ao cemitério de Monte Redondo, no concelho de Leiria.



A jovem, que estava prostrada no chão, sem sentidos, quando os Bombeiros Voluntários de Leiria (BVL) chegaram ao local, sofreu lesões internas decorrentes da colisão e foi retirada em estado grave para os Hospitais da Universidade de Coimbra, onde se encontra em situação estável.



A estrada esteve momentaneamente encerrada. O condutor do autocarro, que seguia de Leiria para a Figueira da Foz, acompanhou os trabalhos e colaborou com as autoridades.



Foi identificado pela GNR, que está a investigar o acidente.