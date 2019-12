Autocarro que se despistou na Madeira e matou 29 alemães não tinha falhas

As perícias mecânicas realizadas pelo Ministério Público ao autocarro de turismo que a 17 de abril deste ano se despistou no Caniço, Madeira, matando 29 turistas alemães, não encontraram qualquer problema com o motor ou a carroçaria do pesado de passageiros.Segundo fontes judiciais, o procurador Miguel Reis e Silva, que tutela a investigação, ainda não concluiu o inquérito, mas tal deverá acontecer até ao final deste mês.A conclusão preliminar não aponta qualquer problema na viatura, pelo que a investigação prossegue com o interrogatório ao motorista.