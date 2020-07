Autópsia a bombeiro herói que morreu a combater fogo ainda por realizar

O teste de despistagem à Covid-19 obrigou ontem a adiar a autópsia do chefe dos Bombeiros de Miranda do Corvo, pelo que ontem à noite ainda não estavam definidos os detalhes das cerimónias fúnebres.



Só após ser conhecido o resultado do teste é que será realizado o exame às causas da morte de José Augusto Fernandes de 55 anos, no Instituto de Medicina Legal de Coimbra. O bombeiro morreu no sábado, ao final da tarde, quando combatia um fogo na serra da Lousã. A vítima e outros quatro operacionais foram apanhados por uma nuvem de fumo. José Augusto terá morrido intoxicado.



