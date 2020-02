Autoridade do Trabalho investiga mortes na fossa

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A Autoridade para as Condições do Trabalho está a investigar as circunstâncias em que ocorreram as três mortes numa fossa de dejetos líquidos de uma suinicultura, na Herdade da Galega, Carregueira, Chamusca, tendo feito as primeiras diligências no local ainda durante a noite de sábado, por uma equipa de inspetores que chegou pouco tempo antes de os cadáveres serem levados para o Instituto de Medicina Legal de Abrantes.A tragé... < br />