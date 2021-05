A PSP do Porto já recebeu ordem do Tribunal Judicial de Lisboa para prender Fernanda Baltazar, a professora de 40 anos que matou o namorado com gelo seco na véspera de Natal de 2016, após um jantar romântico no hotel Ritz. A homicida está em liberdade e até foi autorizada a dar aulas, depois de o Supremo Tribunal ter anulado a primeira sentença, que obrigou à repetição do julgamento devido a um erro judicial. Agora pode ser ...