Autoridades concentram esforços nas buscas pelas viaturas na pedreira

Há ainda três pessoas desaparecidas mas Proteção Civil admite não esperar grandes desenvolvimentos nos próximos dias.

11:24

A Proteção Civil afirmou este domingo, num ponto de situação em Borba, que as autoridades vão concentrar esforços nas buscas pelas viaturas na pedreira. José Ribeiro, Comandante Distrital de Operações de Socorro, revelou que a localização das viaturas em falta "é desconhecida".



As operações entraram "numa nova fase" em que as autoridades vão, com recurso a mergulhadores e equipamento da marinha manobrado remotamente, esvaziar a pedreira com recurso a drenagem.



"Nesta fase vamos estar concentrados onde estão as viaturas", revelou o Comandante, acrescentando que as autoridades "desconhecem" onde se encontram. As condições meteorológicas são um fator que está a complicar as buscas, uma vez que o acesso à pedreira também "é limitado".



José Ribeiro confirmou ainda a retirada do corpo da segunda vítima da pedreira durante a noite deste sábado. Nestas operações estiveram envolvidos elementos dos Bombeiros Voluntários, a força especial dos Bombeiros, GNR, apoio trabalhadores das empresas e apoio médico do INEM.