Autoridades encontram roupas e calçado de jovem desaparecido em Esmoriz

Foram encontradas, esta quarta-feira, as roupas e o calçado de Daniel Ribeiro, de 22 anos, desaparecido em Esmoriz desde a passada manhã de domingo.Os pertences do jovem de Guimarães foram encontrados numa zona arborizada próxima da Barrinha de Esmoriz, junto à entrada sul do passadiço. A Polícia Judiciária foi acionada para o local para assumir a investigação do desaparecimento de Daniel Ribeiro.A GNR e os bombeiros de Esmoriz estão no terreno para garantir as buscas pelo jovem.Daniel Ribeiro foi visto, pela última vez, no recinto onde se realizou, em Esmoriz, Ovar, um festival de música.