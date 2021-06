As autoridades portuguesas detiveram um dos maiores traficantes de droga franceses no aeroporto de Lisboa.

Karim Benkhelif chegou à capital portuguesa num voo com origem no Dubai no passado domingo. De acordo com a rádio francesa Europe1, o franco-argelino foi alvo de um mandado internacional por tráfico de droga emitidos pro França e Espanha.

Conhecido como "Mâchoire" ("Mandíbula"), era um dos traficantes mais procurados no continente europeu.