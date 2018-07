Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autoridades procuram homem desaparecido em Vinhais

Está em curso uma operação de busca que envolve autoridades e populares.

Por Lusa | 11:14

Um homem de 43 anos está desaparecido, desde sexta-feira, em Vinhais, no distrito de Bragança, estando em curso uma operação de busca que envolve autoridades e populares, informou a GNR.



O desaparecido sofre de perturbações mentais, segundo disse à Lusa fonte das Relações Públicas do Comando Distrital de Bragança da GNR, a força de segurança que está a coordenar as operações de buscas.



De acordo coma fonte, o alerta foi dado por familiares, já na quinta-feira, quando o homem se ausentou da residência, em Ervedosa, aldeia de Vinhais.



O indivíduo terá regressado a casa na sexta-feira, mas voltou a desaparecer depois de alegadamente ter tomado conhecimento de que iria ser internado na Psiquiatria para tratamento, segundo os relatos feitos às autoridades.



As operações de busca estão em curso desde esse dia e esta segunda-feira foram reforçadas. Ao todo, estão no terreno 26 pessoas, entre militares da Guarda, bombeiros e populares, apoiados por três cães pisteiros, indicou a GNR.



As buscas decorrem "nos arreadores da aldeia", nomeadamente nos locais para onde costumava deslocar-se o desaparecido.