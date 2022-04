Autoridades procuram muher desaparecida em Elvas desde domingo

As autoridades estão a realizar buscas em Elvas (Portalegre), no perímetro urbano e junto de barragens e do rio Guadiana, para encontrar uma mulher, de 34 anos, que está desaparecida, desde domingo à noite.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou à agência Lusa que o alerta para o desaparecimento da mulher foi dado esta segunda-feira, às 11:44, por familiares, tendo sido iniciada a operação de buscas.

Contactado pela Lusa, o comandante dos Bombeiros de Elvas, Tiago Bugio, explicou que a mulher "está desaparecida desde as 21:00 de domingo, quando teve o último contacto com uma pessoa amiga".

A operação de buscas é coordenada pela PSP e envolve também meios dos bombeiros e da GNR, acrescentou.

"A PSP está a realizar buscas mais à volta do perímetro urbano e em algumas albufeiras à volta da cidade", enquanto os bombeiros e GNR estão, agora, "na zona da Ajuda, nas margens do rio Guadiana", e também "na barragem do Caia", naquele concelho alentejano, na raia com Espanha, precisou.

Segundo a página de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, as buscas mobilizam 22 operacionais, apoiados por 10 viaturas.