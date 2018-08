Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autoridades procuram mulher de 85 anos desaparecida em Marvão

Familiar deu o alerta. Idosa sofre de Alzheimer.

18:07

As autoridades estão a realizar buscas para encontrar uma mulher de 85 anos desaparecida desde quinta-feira de manhã na zona de Galegos, concelho de Marvão, distrito de Portalegre, disse esta sexta-feira à agência Lusa fonte da GNR.



Segundo a mesma fonte, o alerta para o desaparecimento da mulher, que reside em Pomar Velho, concelho de Marvão, e sofre de doença de Alzheimer, foi dado por um familiar, na quinta-feira à tarde.



As buscas, que começaram de imediato, envolvem cerca de dez militares da GNR, apoiados por dois binómios de busca e salvamento, e - desde a tarde desta sexta-feira - bombeiros da corporação de Marvão e uma equipa de sapadores florestais do município de Marvão, adiantou a fonte da Guarda Nacional Republicana.