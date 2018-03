Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autoridades procuram ocupantes de carro arrastado por ribeira

Acidente ocorreu em Castro Verde. Não se sabe quantas pessoas estão desaparecidas.

18:20

Dois carros foram este domingo arrastados pela corrente de uma ribeira no concelho de Castro Verde, Beja, estando os ocupantes de um deles a ser procurados pelas autoridades, que desconhecem quantos são, segundo os bombeiros e a GNR.



Fonte da GNR de Beja indicou que o alerta foi dado às 16h38, quando uma viatura ficou submersa pelas águas da Ribeira de Terges e Cobres, na estrada que liga as povoações de Entradas e São Marcos da Atabueira.



Segundo a mesma fonte, ao chegarem ao local, as autoridades encontraram três pessoas que seguiam numa viatura fora de água e constataram que um segundo automóvel tinha sido arrastado pela corrente da ribeira.



A fonte da GNR indica que os condutores das duas viaturas terão tentado atravessar a ribeira quando foram arrastadas pela corrente, notando que, em dias de chuva, o nível da água desta ribeira costuma subir e inundar a estrada.



Uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja adiantou que as operações de busca envolvem os bombeiros de Castro Verde, Aljustrel e Ourique, num total de 31 operacionais, apoiados por 12 veículos.