Autoridades resgatam tripulante de navio ao largo de Leixões por razões de saúde

Cidadão filipino foi transportado para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

19:40

Um tripulante filipino, a bordo de um navio, a navegar a cerca de 52 quilómetros a sudoeste do porto de Leixões, em Matosinhos, foi resgatado este sábado, por razões de saúde, pelas autoridades portuguesas.



A operação, coordenada pelo capitão do porto de Leixões, efetuou o resgate urgente do tripulante, com 26 anos de idade, que foi transportado para terra, segundo comunicado da Autoridade Marítima Nacional.



O cidadão filipino chegou a terra pelas 13h15, onde se encontrava uma equipa médica, e foi transportado para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, acompanhado por elementos da Polícia Marítima "que tomaram conta da ocorrência", de acordo com a mesma fonte.



O navio de bandeira norueguesa navegava com destino ao porto de Roterdão, na Holanda.



O resgate, efetuado através da embarcação salva-vidas SR-28, foi feito em articulação com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, e com o Centro de Orientação de Doente Urgentes no Mar.