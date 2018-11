Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autoridades tentam localizar desaparecidos em Borba através de sinal de telemóvel

Quinto dia de buscas na pedreira após desabamento de estrada marcado pela utilização de outra bomba de drenagem.

A manhã desta sexta-feira começou com a drenagem da água que se encontra no fundo da pedreira de Borba, na tentativa de encontrar os desaparecidos, que se estimam ser três pessoas.



No quinto dia de buscas na pedreira, uma das hipóteses levantadas pelas autoridades é a tentativa de localizar os telemóveis dos desaparecidos através do sinal do aparelho, caso estes não estejam dentro de água.



Durante o dia desta sexta-feira será colocada uma nova bomba de drenagem, para facilitar o trabalho de resgate.



Recorde-se que foi esta segunda-feira que ocorreu o deslizamento de terras que fez colapsar uma estrada para o interior de uma pedreira de mármore, da qual resultaram dois mortos e três desaparecidos.