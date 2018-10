Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autoridades travam chefe de gang que fugia para o Brasil

Cabecilha detido em julho aproveitou facto de ficar em domiciliária e deixou o País.

Por Liliana Rodrigues | 09:27

A Polícia Judiciária do Porto voltou a deter o cabecilha de um gang de assaltantes, apanhado no aeroporto de Barajas, em Madrid, quando embarcava para o Brasil, sua terra natal. O suspeito tinha aproveitado o facto de ter ficado em prisão domiciliária para fugir. Novamente conduzido a tribunal, foi, desta vez, encaminhado para a cadeia.



Tudo começou no passado mês de julho, quando a PJ desmantelou um grupo - sete portugueses e um brasileiro - responsável por assaltos a carrinhas de valores que carregavam caixas ATM em diversos concelhos do Norte.



Depois, o mesmo gang - que incluiria também ‘Zé Gordo’, histórico cadastrado que integrava o gang dos Ferreiras - passou a furtar viaturas de luxo, que vendia para África, após passagem por uma oficina de Espanha.



Rodrigo, natural de Curitiba, de 36 anos, e já com currículo criminal em Portugal, ficou em domiciliária. Em poucos dias, porém, fugiu. Preparava-se para embarcar para o Brasil quando, em cumprimento de mandado europeu, foi travado pelas autoridades espanholas e encaminhado para Portugal. A PJ concretizou a detenção.



Indiciado por associação criminosa, tráfico de droga, roubo e furto de veículos, voltou a ser levado a tribunal e, agora, ficou mesmo em prisão preventiva, sendo levado para a cadeia.



Os ataques do grupo criminoso passaram em locais como Rio Tinto, Gondomar, Felgueiras, Lousada, Fafe e Gulpilhares, em Vila Nova de Gaia.