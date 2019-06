Avião da TAP com dificuldades após descolagem no Aeroporto Sá Carneiro

Um avião Embraer da TAP que descolou do aeroporto Sá Carneiro, no Porto, cerca das 08h00, com destino a Zurich, na Suíça, teve dificuldades após a descolagem.



Tentou voltar logo para trás, mas não aterrou, tendo vindo aterrar só em Lisboa, no Aeroporto Humberto Delgado.



As causas desta tentativa de aterragem no Porto, após descolagem, são ainda desconhecidas. A aeronave andou ainda às voltas na zona de Ovar e Espinho para largar combustível.