Aterragem decorreu sem incidentes na sexta-feira à noite.

Um avião A330 da SATA com destino a Ponta Delgada teve de regressar ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, na noite desta sexta-feira, para uma aterragem de emergência.



Na origem do incidente terá estado um problema técnico.



Entre os passageiros seguia o atual presidente do Partido Socialista e antigo presidente do governo regional dos Açores, Carlos César.