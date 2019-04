Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avô abusa sexualmente da neta de 10 anos no quintal

Menina foi atacada pelo menos duas vezes pelo homem, de 71 anos, e contou tudo à mãe.

01:30

A menina tinha apenas 10 anos quando foi sexualmente abusada pela primeira vez pelo avô, de 71. Durante quatro anos, a vítima tentou evitar estar a sós com o familiar, temendo novas investidas.



Mas em maio do ano passado, num momento em que a avó se ausentou para ir à casa de banho, o pedófilo voltou a atacar, desta vez no quintal da casa dos avós, na Maia. Apalpou o corpo da adolescente por cima da roupa e disse-lhe "És linda. Tu vais ser minha". O arguido já está a ser julgado no Tribunal de Matosinhos.



O processo, consultado pelo CM, refere que a vítima vivia aterrorizada e que, após o último ataque, disse à mãe, durante o jantar, o que o avô tinha feito. A filha do arguido acabou por denunciar o próprio pai à GNR. Desde a altura dos factos que a família cortou qualquer contacto com o arguido, tendo inclusivamente mudado de casa. O predador responde por abuso sexual de crianças, coação sexual agravada e atos sexuais com adolescentes.



Quando foi ouvido pela Polícia Judiciária, o arguido assumiu o último crime, a 1 de maio de 2018, mas disse estar arrependido. "Cometi um erro, não sei o que me passou pela cabeça. Foi uma asneira", disse aos inspetores. O homem, empilhador reformado, não tem cadastro e está em liberdade. "Agiu com o propósito concretizado de satisfazer o seu instinto sexual", lê-se no processo.



O Ministério Público pede ainda uma indemnização, em nome da vítima, no valor de 14 mil euros.