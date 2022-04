Clóvis Abreu, em fuga pela morte do agente da PSP Fábio Guerra, vem de uma família com um longo passado criminal. O pai foi morto depois de tentar disparar contra elementos da GNR. E sabe o CM que também o avô esteve a contas com a Justiça, após ter cometido vários crimes de burla.Estava em causa um processo que ficou conhecido como ‘Máfia das Pensões’.