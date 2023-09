Bairro da Pasteleira no Porto quase livre de vendedores e consumidores de estupefacientes

Os locais agora com gradeamento eram zonas pouco iluminadas e de fraca visibilidade, o que causava insegurança a quem lá vive. Entre cada um dos blocos, para evitar a circulação de pessoas nas vielas, foram colocadas pela Domus Social duas grades – uma ao início e outra ao fim. A Polícia Municipal do Porto esteve nesta operação.



Em tempos já foi considerado o supermercado de droga do Porto. Agora, o bairro da Pasteleira Nova está quase livre de vendedores e consumidores de estupefacientes, devido às várias ‘limpezas’ feitas pela PSP – que levaram à detenção de grupos criminosos. Porém, os moradores continuam a queixar-se da presença de ‘estranhos’ no local, o que motivou que fossem ontem colocadas grades em cinco vielas estreitas, entre os vários edifícios centrais do bairro.Os locais agora com gradeamento eram zonas pouco iluminadas e de fraca visibilidade, o que causava insegurança a quem lá vive. Entre cada um dos blocos, para evitar a circulação de pessoas nas vielas, foram colocadas pela Domus Social duas grades – uma ao início e outra ao fim. A Polícia Municipal do Porto esteve nesta operação.

Esta é uma das várias ações desenvolvidas pela Câmara Municipal do Porto para dar segurança aos moradores. Com o fim do tráfico na Pasteleira, os traficantes rumaram aos bairros vizinhos de Ramalde, Campinas e Francos ou para o Cerco e o Lagarteiro, na zona oriental.