E stas ações têm um efeito unicamente momentâneo. Depois volta tudo ao mesmo”. O lamento é de Emília Carvalho, que vive há 11 anos no Bairro Pinheiro Torres, no Porto, onde esta sexta-feira a PSP realizou uma operação de combate ao tráfico de droga.





A ação - que se estendeu ao Bairro da Pasteleira Nova - contou com cerca de 50 operacionais de várias valências da PSP, com apoio da Polícia Municipal do Porto. Foram detidos seis suspeitos de tráfico de droga, identificadas dezenas de pessoas e apreendidas doses de cocaína, heroína e haxixe. “Esta operação tem como objetivo criar e aumentar o sentimento de segurança das pessoas que aqui vivem e também dos transeuntes que passam nesta zona da cidade”, explicou ao CM Eduardo Silva, comissário da PSP. Este tipo de operações é frequente e permitiu, nos últimos dois meses, a detenção de 105 suspeitos de tráfico, nos dois bairros. “Para além disso, no ano passado, foram detidos 250 suspeitos e apreendidas cerca de 40 mil doses de estupefacientes”, adiantou o responsável.