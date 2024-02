Depois do Aeroporto de Lisboa, onde no início desta semana dezenas de agentes avançaram com baixas médicas, é agora a vez do Aeroporto do Porto. O CM sabe que o primeiro turno de trabalho desta sexta-feira nesta infraestrutura foi afetado por uma ação semelhante e que, à hora de fecho desta edição, já atingia entre 15 e 20 elementos, cerca de 10% do efetivo aeroportuário (estimado em 160 elementos).









