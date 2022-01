Um grupo de assaltantes roubou, esta madrugada de terça-feira, cerca de 10 portas em alumínio dos balneários do estádio dos Dragões Sandinenses, em Gaia.Além do material alumínio, os assaltantes levaram uma televisão e um sistema da aparelhagem sonora.A GNR foi chamada ao local e investiga o paradeiro dos ladrões. A direção do clube ainda está a apurar o total do material roubado e o prejuízo provocado.