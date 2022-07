O Banco Português do Fomento recusou a totalidade do financiamento a metade das empresas com candidatura no âmbito do Programa de Recapitalização Estratégica, criado no contexto do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).



Fonte oficial da instituição financeira avançou ao CM que foram solicitados empréstimos de 94,3 milhões de euros, tendo sido atribuídos 76,6 milhões de euros, mais de metade desta verba será entregue à Pluris Investments, de Mário Ferreira, uma das 12 empresas que, para já, vão ser financiadas com dinheiros deste programa.









