Banhista salvo após desmaiar em gruta

Homem, de 49 anos, perdeu os sentidos depois de percorrer a nado mais de 200 metros para chegar à gruta.

Por José Carlos Eusébio | 09:21

Um homem, de 49 anos, teve de ser resgatado pelo salva-vidas de Ferragudo do interior da gruta de Benagil (Lagoa), ao final do dia de quinta-feira. O banhista chegou a perder os sentidos após ter nadado até ao local. Este ano mais de uma dezena de pessoas tiveram de ser retiradas desta gruta, apenas acessível por mar.



O turista, natural da Guatemala, deixou a mulher na praia de Benagil e decidiu nadar, na companhia do filho, de cerca de 20 anos, até à gruta que fica a mais de 200 metros de distância. Mas quando lá chegou começou a sentir-se mal e acabou mesmo por desmaiar.



Uma pessoa que seguia a bordo de uma embarcação junto à costa apercebeu-se da situação e deu o alerta às autoridades, através do 112. Os nadadores-salvadores da praia de Benagil foram os primeiros a prestar socorro à vítima, deslocando-se até ao local com recurso a pranchas. As manobras desenvolvidas pelos nadadores permitiram que o homem recuperasse os sentidos.



A embarcação salva-vidas de Ferragudo também foi rápida a chegar e o banhista foi então transportado para o areal da praia de Benagil, onde já tinha à espera uma ambulância. Depois de estabilizado, acabou por ser transportado para o hospital de Portimão. Tudo indica que o guatemalteco terá sido vítima de exaustão.



Na praia de Benagil existe uma placa, que foi colocada pela Capitania do Porto de Portimão, a desaconselhar os banhistas a nadar até à gruta.