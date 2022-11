Bar de alterne de Madame 'Kikas' reabre esta segunda-feira

O bar de alterne ‘La Siesta’, conhecido como casa da Madame Kikas, em Santarém, reabre esta segunda-feira após alguns dias de encerramento em sequência de uma operação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) que constituiu arguida por lenocínio a proprietária, Maria da Conceição António, de 65 anos.A operação do SEF decorreu na quinta-feira, e levou à identificação de 50 mulheres no exercício de prostituição. Tal como onoticiou, pelo menos metade delas estavam indocumentadas.No gabinete de Maria António, os inspetores do SEF apreenderam 60 mil euros em dinheiro vivo, que se presume resultarem da exploração da prostituição.O bar ‘La Siesta’ pode agora regressar à atividade, até ordem em contrário do Ministério Público.