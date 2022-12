O comandante das buscas pelos três tripulantes desaparecidos no naufrágio do ‘Letícia Clara’, ao largo da costa da praia do Pedrógão, em Leiria, defendeu este domingo a instalação de sistemas de radiobaliza EPIRB - que emitem a localização GPS em caso de acidente - em todas as embarcações, para que o socorro possa ser o mais rápido possível.









