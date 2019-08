Barcos de pesca próximos da praia preocupa banhistas em Castro Marim

A aproximação de várias embarcações de pesca ao areal da praia das Primas, em Altura, Castro Marim, tem preocupado muitos banhistas nos últimos dias.Segundo várias testemunhas, é frequente a presença de embarcações todas as manhãs, entre as 10h00 e as 11h00, numa altura em que o areal já se encontra com muitas pessoas."Os barcos costumam pescar para cá das boias de marcação existentes no mar, colocando em perigo os banhistas e a segurança de praticantes de atividades náuticas", afirmou aoJoaquim Oliveira, que frequenta a praia.Os veraneantes têm-se mostrado desagradados com a situação recorrente, tendo já "apresentado diversas queixas" junto da Capitania do Porto de Vila Real de Santo António. O organismo já fez saber que "é autorizada a atividade de pesca em causa, até à profundidade mínima de 2,5 metros de batimétrica em praias não concessionadas e até 300 metros da linha de costa em áreas concessionadas durante a época balnear".Quando a maré está mais vazia, é normal que a proximidade dos barcos cause "alguma surpresa" nas pessoas, alerta ainda a Capitania do Porto de Vila Real de Santo António.Nos últimos dias, tem sido realizado patrulhamento da Polícia Marítima a verificar o cumprimento do Regulamento da Pesca por Arte de Arrasto.Com a alteração do Plano de Ordenamento da Orla Costeira Vilamoura-Vila Real de Santo António no ano passado, a zona da praia das Primas passou a integrar as Unidades Balneares da Praia de Altura.